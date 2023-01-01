بارنز أند نوبل بائعي الكتب هو بائع كتب أمريكي. إنها شركة مدرجة ضمن قائمة Fortune 1000 وبائعة الكتب التي تمتلك أكبر عدد من منافذ البيع بالتجزئة في الولايات المتحدة. اعتبارًا من 7 مارس 2019، تدير الشركة 627 متجرًا للبيع بالتجزئة في جميع الولايات الأمريكية الخمسين. في أغسطس 2019، استحوذت شركة Elliott Management Corporation على الشركة. تعمل شركة Barnes & Noble بشكل أساسي من خلال سلسلة مكتبات Barnes & Noble Bookseller التابعة لها. يقع المقر الرئيسي للشركة في 122 الجادة الخامسة في مدينة نيويورك. بعد سلسلة من عمليات الاندماج والإفلاس في صناعة المكتبات الأمريكية منذ التسعينيات، تقف بارنز أند نوبل بمفردها كأكبر سلسلة مكتبات وطنية في الولايات المتحدة. في السابق، كانت شركة Barnes & Noble تدير سلسلة متاجر B. Dalton Bookseller الصغيرة في مراكز التسوق حتى أعلنت تصفية السلسلة. كانت الشركة أيضًا واحدة من أكبر مديري متاجر الكتب المدرسية الجامعية الموجودة في العديد من حرم الجامعات أو بالقرب منها عندما تم فصل هذا القسم كشركة عامة منفصلة تسمى Barnes & Noble Education في عام 2015. وتشتهر الشركة لدى عملائها بمنافذ البيع بالتجزئة الكبيرة، والتي يحتوي الكثير منها على مقهى يقدم قهوة ستاربكس وغيرها من المواد الاستهلاكية. تبيع معظم المتاجر الكتب والمجلات والصحف وأقراص DVD والروايات المصورة والهدايا والألعاب والألعاب والموسيقى وأجهزة القراءة الإلكترونية والأجهزة اللوحية من Nook.

الموقع الإلكتروني: barnesandnoble.com

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