PayPal Holdings, Inc. هي شركة أمريكية تدير نظامًا عالميًا للمدفوعات عبر الإنترنت يدعم تحويلات الأموال عبر الإنترنت ويعمل كبديل إلكتروني للطرق الورقية التقليدية مثل الشيكات والحوالات المالية. تعمل الشركة كمعالج دفع للبائعين عبر الإنترنت ومواقع المزادات والعديد من المستخدمين التجاريين الآخرين، حيث تفرض عليهم رسومًا مقابل مزايا مثل المعاملات بنقرة واحدة وذاكرة كلمة المرور. تأسست شركة PayPal في عام 1998 باسم Confinity، وتم طرحها للاكتتاب العام الأولي في عام 2002. وأصبحت شركة فرعية مملوكة بالكامل لشركة eBay في وقت لاحق من ذلك العام، بقيمة 1.5 مليار دولار. قامت شركة eBay بفصل PayPal في عام 2015 لمساهمي eBay. احتلت الشركة المرتبة 204 في قائمة Fortune 500 لعام 2019 لأكبر الشركات الأمريكية من حيث الإيرادات.

الموقع الإلكتروني: paypal.com

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