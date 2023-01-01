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Fred Meyer

Fred Meyer

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الموقع الإلكتروني: fredmeyer.com

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تسوق بأسعار منخفضة على محلات البقالة لإنشاء قائمة التسوق الخاصة بك أو اطلب عبر الإنترنت. املأ الوصفات الطبية، ووفر مع مئات القسائم الرقمية، واحصل على نقاط الوقود، والشيكات النقدية، وأرسل الأموال والمزيد. فريد ماير هي سلسلة أمريكية من متاجر الهايبر ماركت الكبرى تأسست عام 1922 في بورتلاند، أوريغون، الولايات المتحدة الأمريكية، على يد فريد جي ماير. توجد المتاجر في شمال غرب الولايات المتحدة، داخل ولايات أوريغون وواشنطن وأيداهو وألاسكا. اندمجت الشركة مع كروجر في عام 1998، على الرغم من أن المتاجر لا تزال تحمل العلامة التجارية فريد ماير.

الموقع الإلكتروني: fredmeyer.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Fred Meyer. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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