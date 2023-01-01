تقدم KATU ABC 2 تغطية للأخبار والطقس والرياضة والأحداث المجتمعية لبورتلاند وأوريجون والمدن المحيطة بها، بما في ذلك بيفرتون، وبحيرة أوسويغو، وميلووكي، وهابي فالي، وجريشام، وفانكوفر، وهيلزبورو، ومدينة أوريغون، وتوالاتين، وويست لين، وودبرن، وتيجارد. وتولاتين وحديقة هوم.

الموقع الإلكتروني: katu.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ KATU News. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.