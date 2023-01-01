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KATU News

KATU News

katu.com

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من KATU News على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

تقدم KATU ABC 2 تغطية للأخبار والطقس والرياضة والأحداث المجتمعية لبورتلاند وأوريجون والمدن المحيطة بها، بما في ذلك بيفرتون، وبحيرة أوسويغو، وميلووكي، وهابي فالي، وجريشام، وفانكوفر، وهيلزبورو، ومدينة أوريغون، وتوالاتين، وويست لين، وودبرن، وتيجارد. وتولاتين وحديقة هوم.

الموقع الإلكتروني: katu.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ KATU News. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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