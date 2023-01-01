WebCatalog
ABC4 Utah

ABC4 Utah

abc4.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من ABC4 Utah على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

آخر الأخبار في سولت ليك سيتي ويوتا والطقس والرياضة

الموقع الإلكتروني: abc4.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ ABC4 Utah. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Salt Lake Tribune

Salt Lake Tribune

sltrib.com

KSL

KSL

ksl.com

FOX 13 Utah

FOX 13 Utah

fox13now.com

KATU News

KATU News

katu.com

WCVB NewsCenter 5

WCVB NewsCenter 5

wcvb.com

Wisconsin State Journal

Wisconsin State Journal

madison.com

Denver Post

Denver Post

denverpost.com

FOX4 Kansas

FOX4 Kansas

fox4kc.com

Mathrubhumi

Mathrubhumi

mathrubhumi.com

The Oregonian

The Oregonian

oregonlive.com

The Raleigh News & Observer

The Raleigh News & Observer

newsobserver.com

The News Tribune

The News Tribune

thenewstribune.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية