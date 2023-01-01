WebCatalog
FOX 12 Oregon

FOX 12 Oregon

kptv.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من FOX 12 Oregon على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

كي بي تي في | أخبار ولاية أوريغون المحلية، الطقس، الرياضة | بيفيرتون، أو

الموقع الإلكتروني: kptv.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ FOX 12 Oregon. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

The Oregonian

The Oregonian

oregonlive.com

FOX 26 Houston

FOX 26 Houston

fox26houston.com

The Dayton Daily

The Dayton Daily

daytondailynews.com

FOX 2 St. Louis

FOX 2 St. Louis

fox2now.com

Fox 5 Atlanta

Fox 5 Atlanta

fox5atlanta.com

WFAA

WFAA

wfaa.com

SFGATE

SFGATE

sfgate.com

FOX 35 Orlando

FOX 35 Orlando

fox35orlando.com

FOX 51 Gainesville

FOX 51 Gainesville

wogx.com

Fox 6 Milwaukee

Fox 6 Milwaukee

fox6now.com

FOX8

FOX8

myfox8.com

Fox 13 Seattle

Fox 13 Seattle

q13fox.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية