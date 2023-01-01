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SFGATE

SFGATE

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: sfgate.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من SFGATE على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

SFGATE: الأخبار والمعلومات المحلية والطقس المحدث وحركة المرور والترفيه وأخبار المشاهير والنتائج الرياضية والمزيد.

الموقع الإلكتروني: sfgate.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ SFGATE. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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