WebCatalog
WFAA

WFAA

wfaa.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من WFAA على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

الأخبار المحلية الرائدة في دالاس: الطقس وحركة المرور والرياضة والمزيد | دالاس، تكساس

الموقع الإلكتروني: wfaa.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ WFAA. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

FOX 4 Dallas-Fort Worth

FOX 4 Dallas-Fort Worth

fox4news.com

SFGATE

SFGATE

sfgate.com

Fort Worth Star-Telegram

Fort Worth Star-Telegram

star-telegram.com

Denver Post

Denver Post

denverpost.com

FOX 26 Houston

FOX 26 Houston

fox26houston.com

Spectrum News

Spectrum News

spectrumnews1.com

Fox 7 Austin

Fox 7 Austin

fox7austin.com

Cincinnati.com

Cincinnati.com

cincinnati.com

FOX 12 Oregon

FOX 12 Oregon

kptv.com

The Dayton Daily

The Dayton Daily

daytondailynews.com

FOX 35 Orlando

FOX 35 Orlando

fox35orlando.com

FOX 51 Gainesville

FOX 51 Gainesville

wogx.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية