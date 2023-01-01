FOX 4 Dallas-Fort Worth

أخبار دالاس والعناوين والطقس والرياضة وحركة المرور من KDFW FOX 4 News، التي تخدم دالاس فورت وورث وشمال تكساس وولاية تكساس.

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