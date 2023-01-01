أخبار واشنطن العاصمة والطقس وحركة المرور والرياضة من FOX 5، التي تخدم مقاطعة كولومبيا وماريلاند وفيرجينيا. شاهد الأخبار العاجلة مباشرة أو شاهد أحدث مقاطع الفيديو من برامج مثل Good Day DC.

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