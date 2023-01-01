Fox 6 Milwaukee

أخبار ميلووكي والطقس وحركة المرور والرياضة من FOX6، التي تخدم جنوب شرق ولاية ويسكونسن. احصل على تحديثات الأخبار العاجلة وقم ببث أخبار FOX6 وWakeUp مباشرة.

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