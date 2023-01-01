FOX 32 Chicago

أخبار شيكاغو، الطقس، حركة المرور، والرياضة من FOX 32، التي تخدم منطقة شيكاغو وشمال غرب إنديانا. شاهد الأخبار العاجلة مباشرة أو شاهد أحدث مقاطع الفيديو من برامج مثل Good Day Chicago.

الموقع الإلكتروني: fox32chicago.com

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