FOX 29 Philadelphia

أخبار فيلادلفيا والطقس وحركة المرور والرياضة من FOX 29، التي تخدم ولاية بنسلفانيا ونيوجيرسي وديلاوير. شاهد الأخبار العاجلة مباشرة أو شاهد أحدث مقاطع الفيديو من برامج مثل Good Day Philadelphia.

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