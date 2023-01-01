FOX 13 Tampa
WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.
احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من FOX 13 Tampa على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.
قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.
يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.
أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.
يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!
استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.
منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.
الموقع الإلكتروني: fox13news.com
إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ FOX 13 Tampa. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.
قد يعجبك أيضًا
FOX 35 Orlando
fox35orlando.com
FOX 51 Gainesville
wogx.com
Fox 10 Phoenix
fox10phoenix.com
FOX 26 Houston
fox26houston.com
FOX 32 Chicago
fox32chicago.com
FOX 13 Utah
fox13now.com
FOX 11 Los Angeles
foxla.com
FOX 9 Minneapolis-St. Paul
fox9.com
FOX 2 St. Louis Weather
fox2now.com
FOX 29 Philadelphia
fox29.com
FOX 5 DC
fox5dc.com
Fox 7 Austin
fox7austin.com