WebCatalog
Coupons.com

Coupons.com

coupons.com

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قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

اكتشف المدخرات من المتاجر والعلامات التجارية المفضلة لديك من خلال كوبونات قابلة للطباعة وعروض الاسترداد النقدي والصفقات عبر الإنترنت. وفر المزيد مع العروض التي تم التحقق منها من Coupons.com.

الموقع الإلكتروني: coupons.com

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