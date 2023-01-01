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Swagbucks

Swagbucks

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الموقع الإلكتروني: swagbucks.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Swagbucks على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

يمكنك توفير المال باستخدام القسائم والأكواد الترويجية والمبيعات واسترداد النقود عند التسوق لشراء الملابس والإلكترونيات والسفر والبقالة والهدايا والأدوات المنزلية. احصل على بطاقات هدايا مجانية ونقود مقابل إجراء استطلاعات مدفوعة الأجر عبر الإنترنت وعروض تجريبية مجانية. انضم مجانا الآن!

الموقع الإلكتروني: swagbucks.com

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