WebCatalog
UNiDAYS

UNiDAYS

myunidays.com

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من UNiDAYS على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

انضم إلى 20 مليون طالب حول العالم يستخدمون تطبيق قسيمة الطلاب UNiDAYS للاستفادة من العروض المذهلة للطلاب والخريجين مثل الشحن المجاني والرموز الترويجية والكوبونات والهدايا المجانية والمزيد لتوفير المال وعيش الحياة الجامعية إلى أقصى الحدود! مع UNiDAYS، يمكنك أيضًا العثور على أدوات التعلم والدراسة والرفاهية المتخصصة.

الموقع الإلكتروني: myunidays.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ UNiDAYS. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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