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nearbuy

nearbuy

nearbuy.com

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يستخدم أكثر من 5 ملايين شخص في جميع أنحاء الهند موقع nearbuy الآن لاكتشاف المطاعم والمنتجعات الصحية والصالونات وقاعات السينما والمتنزهات والأشياء الممتعة التي يمكن القيام بها في مكان قريب مع توفير المال. لدينا الآلاف من عروض استرداد النقود والصفقات والخصومات والكوبونات على المطاعم والبوفيهات والمدن الترفيهية والمتنزهات والبيتزا والمنتجعات الصحية والتدليك والصالونات وعلاجات التجميل والصالات الرياضية وتذاكر السينما وبطاقات الهدايا والأنشطة وغيرها الكثير. مع العروض الحصرية، وعروض الاسترداد النقدي، والكوبونات والخصومات الرائعة، ما الذي لا يعجبك! يمكنك توفير المال في كل مرة تزور فيها مطعمًا، أو تحجز منتجعًا صحيًا، أو تحصل على تدليك، أو تستمتع برحلة في متنزه، أو تشاهد فيلمًا، أو تخطط لقضاء عطلة نهاية الأسبوع، أو ببساطة قم بالتزلج الهوائي أو شراء بطاقة هدايا! بالإضافة إلى ذلك، يمكنك أيضًا الحصول على عروض استرداد نقدي مثيرة وكوبونات خصم على كل عملية شراء تقوم بها لمطعم أو منتجع صحي أو صالون أو بطاقة هدايا أو متنزه أو أكثر! يشمل شركاؤنا أفضل المطاعم والمنتجعات الصحية والعلامات التجارية للصالونات في الهند - KFC، Barbeque Nation، Dominos، Pizza Hut، PVR، INOX، Cafe Coffee Day (CCD)، Smaaash، McDonald's، Water Kingdom، Essel World، Kidzania، O2 Spa، Big Bazaar. ، أمازون، مينترا، جابونج، صالون لوكس. بشكل عام، تعمل شركة Nearbuy مع أكثر من 68000 مطعم ومنتجع صحي وصالون ومتنزهات وقاعات سينما وعلامات تجارية لبطاقات الهدايا في 33 مدينة في الدولة، وتقدم أفضل العروض.

الموقع الإلكتروني: nearbuy.com

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