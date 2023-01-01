#1 برنامج الصالون للصالونات والمنتجعات الصحية. Salonist هو برنامج الصالون رقم 1 لشركات التجميل مثل المنتجعات الصحية وصالونات التدليك ومحلات الحلاقة لإدارة العمليات المختلفة المتعلقة بالموظفين والعملاء بشكل فعال. يمكنك الحصول على مجموعة من الأدوات القوية التي تساعدك على إدارة أعمال التجميل الخاصة بك بسلاسة، مما يوفر الوقت والجهد. يمكن لأصحاب الصالونات إدارة الفواتير والمخزون والتسويق والرواتب والمزيد بشكل فعال باستخدام برنامج حجز صالونات التجميل متعدد الاستخدامات هذا في الوقت الذي يناسبهم.

الموقع الإلكتروني: salonist.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Salonist. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.