WebCatalog
Salonist

Salonist

salonist.io

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Salonist على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

#1 برنامج الصالون للصالونات والمنتجعات الصحية. Salonist هو برنامج الصالون رقم 1 لشركات التجميل مثل المنتجعات الصحية وصالونات التدليك ومحلات الحلاقة لإدارة العمليات المختلفة المتعلقة بالموظفين والعملاء بشكل فعال. يمكنك الحصول على مجموعة من الأدوات القوية التي تساعدك على إدارة أعمال التجميل الخاصة بك بسلاسة، مما يوفر الوقت والجهد. يمكن لأصحاب الصالونات إدارة الفواتير والمخزون والتسويق والرواتب والمزيد بشكل فعال باستخدام برنامج حجز صالونات التجميل متعدد الاستخدامات هذا في الوقت الذي يناسبهم.

الموقع الإلكتروني: salonist.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Salonist. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Booker

Booker


Plandok

Plandok

plandok.com

Flight Schedule Pro

Flight Schedule Pro

flightschedulepro.com

BookLUX

BookLUX

booklux.com

BizMaster

BizMaster

mybizmaster.com

Hisab

Hisab

hisab.co

DEAR

DEAR


Condobox

Condobox


EQUP

EQUP

equp.com

Fresha for business

Fresha for business

fresha.com

Haraworks

Haraworks

haravan.com

NilearOS

NilearOS

nilearos2.web.app

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية