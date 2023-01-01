مجاني تماما للاستخدام! تُعد Fresha Partner (المعروفة سابقًا باسم Shedul) أفضل منصة في العالم للصالونات والمنتجعات الصحية، وقد تم التصويت عليها بشكل مستقل رقم 1 من قبل الآلاف من محترفي التجميل والعافية.

الموقع الإلكتروني: fresha.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Fresha for business. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.