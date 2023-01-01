لقد أصبح أفضل مورد لـ IB Mathematics أفضل. تم التصويت عليه رقم 1 كمصدر للرياضيات في البكالوريا الدولية في عامي 2021 و2022 من قبل طلاب ومدرسي البكالوريا الدولية. قامت Revision Village بإضافة الفيزياء والكيمياء والأحياء إلى البكالوريا الدولية!

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