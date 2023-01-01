WebCatalog
Revision Village

Revision Village

revisionvillage.com

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Revision Village على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

لقد أصبح أفضل مورد لـ IB Mathematics أفضل. تم التصويت عليه رقم 1 كمصدر للرياضيات في البكالوريا الدولية في عامي 2021 و2022 من قبل طلاب ومدرسي البكالوريا الدولية. قامت Revision Village بإضافة الفيزياء والكيمياء والأحياء إلى البكالوريا الدولية!

الموقع الإلكتروني: revisionvillage.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Revision Village. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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