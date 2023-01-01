Periodic Table

الجدول الدوري، المعروف أيضًا باسم الجدول الدوري للعناصر، هو عرض جدولي للعناصر الكيميائية. ويستخدم على نطاق واسع في الكيمياء والفيزياء والعلوم الأخرى، ويُنظر إليه عمومًا على أنه رمز للكيمياء.

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