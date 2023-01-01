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Periodic Table

Periodic Table

periodic-table.tech

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قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

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الجدول الدوري، المعروف أيضًا باسم الجدول الدوري للعناصر، هو عرض جدولي للعناصر الكيميائية. ويستخدم على نطاق واسع في الكيمياء والفيزياء والعلوم الأخرى، ويُنظر إليه عمومًا على أنه رمز للكيمياء.

الموقع الإلكتروني: periodic-table.tech

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