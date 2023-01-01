Google Analytics عبارة عن خدمة تحليلات ويب تقدمها Google لتتبع حركة مرور موقع الويب والإبلاغ عنها، وهي حاليًا بمثابة منصة داخل العلامة التجارية لمنصة Google للتسويق. أطلقت Google الخدمة في نوفمبر 2005 بعد استحواذها على Urchin. اعتبارًا من عام 2019، تعد Google Analytics خدمة تحليلات الويب الأكثر استخدامًا على الويب. يوفر Google Analytics حزمة SDK تسمح بجمع بيانات الاستخدام من تطبيق iOS وAndroid، المعروف باسم Google Analytics لتطبيقات الجوال. يمكن حظر Google Analytics بواسطة المتصفحات وملحقات المتصفح وجدران الحماية وغيرها من الوسائل.

الموقع الإلكتروني: marketingplatform.google.com

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