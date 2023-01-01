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Google Analytics

Google Analytics

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الموقع الإلكتروني: marketingplatform.google.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Google Analytics على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Google Analytics عبارة عن خدمة تحليلات ويب تقدمها Google لتتبع حركة مرور موقع الويب والإبلاغ عنها، وهي حاليًا بمثابة منصة داخل العلامة التجارية لمنصة Google للتسويق. أطلقت Google الخدمة في نوفمبر 2005 بعد استحواذها على Urchin. اعتبارًا من عام 2019، تعد Google Analytics خدمة تحليلات الويب الأكثر استخدامًا على الويب. يوفر Google Analytics حزمة SDK تسمح بجمع بيانات الاستخدام من تطبيق iOS وAndroid، المعروف باسم Google Analytics لتطبيقات الجوال. يمكن حظر Google Analytics بواسطة المتصفحات وملحقات المتصفح وجدران الحماية وغيرها من الوسائل.

الموقع الإلكتروني: marketingplatform.google.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Google Analytics. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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