Comisión Federal de Electricidad هي مؤسسة الكهرباء المملوكة للدولة في المكسيك، والمعروفة على نطاق واسع باسم CFE. إنها شركة الكهرباء المهيمنة في البلاد، وثاني أقوى شركة مملوكة للدولة في البلاد بعد بيميكس.

الموقع الإلكتروني: app.cfe.mx

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ CFE. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.