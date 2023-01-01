WebCatalog
CFE

CFE

cfe.mx

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قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

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Comisión Federal de Electricidad هي مؤسسة الكهرباء المملوكة للدولة في المكسيك، والمعروفة على نطاق واسع باسم CFE. إنها شركة الكهرباء المهيمنة في البلاد، وثاني أقوى شركة مملوكة للدولة في البلاد بعد بيميكس.

الموقع الإلكتروني: app.cfe.mx

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ CFE. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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