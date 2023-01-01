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ChargePoint (المعروفة سابقًا باسم Coulomb Technologies) هي شركة للبنية التحتية للسيارات الكهربائية ومقرها في كامبل، كاليفورنيا. تدير ChargePoint أكبر شبكة عبر الإنترنت لمحطات شحن المركبات الكهربائية المملوكة بشكل مستقل والتي تعمل في 14 دولة وتصنع التكنولوجيا المستخدمة فيها.

الموقع الإلكتروني: chargepoint.com

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