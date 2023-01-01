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ChargePoint

ChargePoint

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الموقع الإلكتروني: chargepoint.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من ChargePoint على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

ChargePoint (المعروفة سابقًا باسم Coulomb Technologies) هي شركة للبنية التحتية للسيارات الكهربائية ومقرها في كامبل، كاليفورنيا. تدير ChargePoint أكبر شبكة عبر الإنترنت لمحطات شحن المركبات الكهربائية المملوكة بشكل مستقل والتي تعمل في 14 دولة وتصنع التكنولوجيا المستخدمة فيها.

الموقع الإلكتروني: chargepoint.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ ChargePoint. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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