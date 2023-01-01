WebCatalog
The Driven

The Driven

thedriven.io

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من The Driven على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

The Driven هو موقع أخبار السيارات الكهربائية الأكثر قراءة في أستراليا، ويغطي أحدث قصص السيارات الكهربائية في أستراليا وخارجها.

الموقع الإلكتروني: thedriven.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ The Driven. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

The Age

The Age

theage.com.au

Herald Sun

Herald Sun

heraldsun.com.au

The Daily Telegraph

The Daily Telegraph

dailytelegraph.com.au

realestate.com.au

realestate.com.au

realestate.com.au

HuffPost

HuffPost

huffpost.com

Naval Technology

Naval Technology

naval-technology.com

ChargePoint

ChargePoint

na.chargepoint.com

Electrek

Electrek

electrek.co

Outlook India

Outlook India

outlookindia.com

9News

9News

9news.com.au

PlugShare

PlugShare

plugshare.com

Vanguard News

Vanguard News

vanguardngr.com

المنتج

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

سياسة الخصوصية