WebCatalog
Naval Technology

Naval Technology

naval-technology.com

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Naval Technology على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

أخبار البحرية تغطي أحدث القصص في تكنولوجيا الدفاع البحري والسفن الجديدة والغواصات وحاملات الطائرات والاتجاهات في الحرب البحرية والأمن.

الموقع الإلكتروني: naval-technology.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Naval Technology. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

The Driven

The Driven

thedriven.io

Nation.Africa

Nation.Africa

nation.africa

Reuters

Reuters

reuters.com

ZDNet

ZDNet

zdnet.com

BuzzFeed News

BuzzFeed News

buzzfeednews.com

Sputnik News

Sputnik News

sputniknews.com

Indiatimes

Indiatimes

indiatimes.com

Vanguard News

Vanguard News

vanguardngr.com

Newshub

Newshub

newshub.co.nz

Ruetir

Ruetir

ruetir.com

Gadgets 360

Gadgets 360

gadgets360.com

Popdust

Popdust

popdust.com

المنتج

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

سياسة الخصوصية