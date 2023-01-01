أخبار البحرية تغطي أحدث القصص في تكنولوجيا الدفاع البحري والسفن الجديدة والغواصات وحاملات الطائرات والاتجاهات في الحرب البحرية والأمن.

الموقع الإلكتروني: naval-technology.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Naval Technology. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.