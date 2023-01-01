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الموقع الإلكتروني: indiatimes.com

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قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

يقدم لك موقع Indiatimes.com الأخبار والمقالات والقصص ومقاطع الفيديو حول الترفيه وأحدث أنماط الحياة والثقافة والتقنيات الجديدة الناشئة في جميع أنحاء العالم.

الموقع الإلكتروني: indiatimes.com

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