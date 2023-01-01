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India.com

India.com

india.com

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يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

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يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

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يقدم موقع India.com الأخبار العاجلة وتحديثات الأخبار المباشرة من جميع أنحاء الهند والعالم. India.Com هو بوابتك إلى الهند للحصول على آخر الأخبار، والشروحات، والكريكيت، والرياضة، والترفيه، والأعمال التجارية، وبوليوود، والتعليم، وأبرز الأخبار، والتكنولوجيا، والمشاهير، ونمط الحياة، والصحة، والسفر والمزيد.

الموقع الإلكتروني: india.com

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