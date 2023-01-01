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Hindustan

Hindustan

livehindustan.com

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قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

الأخبار الهندية: اقرأ آخر الأخبار العاجلة والمباشرة باللغة الهندية اليوم حول السياسة والأعمال وبوليوود والكريكيت والتعليم وأسلوب الحياة وغير ذلك الكثير في هندوستان. اقرأ آخر أخبار البلاد والعالم، وشاهد أخبار بوليوود والأعمال والرياضة والسياسة.

الموقع الإلكتروني: livehindustan.com

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