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India TV

India TV

indiatvnews.com

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من India TV على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

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يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

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الأخبار باللغة الإنجليزية: احصل على جميع عناوين الأخبار العاجلة من الهند والعالم. الصور والتغطية الإخبارية الحية وآخر الأخبار من السياسة، بوليوود، أخبار انتخابات بيهار 2023، في أخبار التلفزيون الهندي.

الموقع الإلكتروني: indiatvnews.com

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