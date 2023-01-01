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يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

الأخبار: اقرأ آخر الأخبار العاجلة والأخبار المباشرة على News18.com الخاصة بالهند والعالم والرياضة والترفيه والأعمال والسيارات والسياسة والتكنولوجيا والمزيد. احصل على تحديثات الأخبار المباشرة لـ CNN-News18 وعناوين الأخبار حول التكنولوجيا والتلفزيون المباشر ونمط الحياة ومعرض الصور وتغطية أخبار الفيديو.

الموقع الإلكتروني: news18.com

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