WebCatalog
Hindustan Times

Hindustan Times

hindustantimes.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Hindustan Times على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

تطبيق هندوستان تايمز له هدف واحد فقط، "الصوت الأول، الكلمة الأخيرة". من خلال الالتزام بشعارنا، أصبح البقاء على اطلاع بأحدث الأخبار من الهند والعالم أسهل من أي وقت مضى من خلال تطبيق Hindustan Times. اقرأ آخر الأخبار الإنجليزية والتحديثات العاجلة وعناوين اليوم من الهند والعالم والسياسة والكريكيت والترفيه وغير ذلك الكثير. إلى جانب آخر أخبار الهند، نقدم لك جميع أخبار المدن والأخبار المحلية من دلهي ومومباي وأوب وبيهار وبنغالورو وتشيناي ومدن أخرى. نحن نغطي الأخبار المحلية من أكثر من 12 مدينة.

الموقع الإلكتروني: hindustantimes.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Hindustan Times. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

NDTV

NDTV

ndtv.com

The Hindu

The Hindu

thehindu.com

The Times of India

The Times of India

timesofindia.indiatimes.com

The State

The State

thestate.com

Lexington Herald-Leader

Lexington Herald-Leader

kentucky.com

The Charlotte Observer

The Charlotte Observer

charlotteobserver.com

Deccan Herald

Deccan Herald

deccanherald.com

India TV

India TV

indiatvnews.com

Omaha World-Herald

Omaha World-Herald

omaha.com

Mint

Mint

livemint.com

Kansas City Star

Kansas City Star

kansascity.com

Asianet News

Asianet News

asianetnews.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية