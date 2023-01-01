تحتوي BuzzFeed News على قصص عاجلة وتقارير أصلية عن السياسة وأخبار العالم ووسائل التواصل الاجتماعي والاتجاهات الفيروسية والصحة والعلوم والتكنولوجيا والترفيه وقضايا LGBTQ.

الموقع الإلكتروني: buzzfeednews.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ BuzzFeed News. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.