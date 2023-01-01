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PlugShare

PlugShare

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الموقع الإلكتروني: plugshare.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من PlugShare على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

ابحث عن محطات شحن المركبات الكهربائية، واترك التعليقات، وتواصل مع مالكي المركبات الإضافية الآخرين. إنها خريطة شحن السيارات الكهربائية العامة الأكثر دقة واكتمالًا في جميع أنحاء العالم، مع محطات من كل شبكة رئيسية في أمريكا الشمالية وأوروبا وفي معظم أنحاء العالم.

الموقع الإلكتروني: plugshare.com

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