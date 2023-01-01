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CBS Local

CBS Local

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الموقع الإلكتروني: cbslocal.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من CBS Local على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

كل ما تحتاج إلى معرفته من 14 محطة تلفزيون CBS مملوكة ومدارة.

الموقع الإلكتروني: cbslocal.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ CBS Local. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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