YouTube TV هي خدمة بث تلفزيوني أمريكية تقدم بثًا تلفزيونيًا مباشرًا وفيديو حسب الطلب وDVR قائمًا على السحابة من أكثر من 85 شبكة تلفزيون. وهي مملوكة لشركة YouTube، وهي شركة تابعة لشركة Google، وهي في حد ذاتها شركة تابعة لشركة Alphabet Inc. وتشمل قائمة قنوات YouTube TV شبكات أمريكية كبرى مثل ABC، وCBS، وNBC، وPBS، وFox، وFX، وAMC، وCNN، وFox News، وTBS، ديسكفري، كوميدي سنترال، وESPN. تم إطلاق YouTube TV في 28 فبراير 2017.

الموقع الإلكتروني: youtube.com

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