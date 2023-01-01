خدمة البث التلفزيوني من Philo متاحة مقابل 25 دولارًا فقط في الشهر! استمتع ببرامج تلفزيونية مباشرة حسب الطلب ومساحة DVR غير محدودة وأكثر من 60 قناة مع خيارات Epix وStarz الإضافية. A&E، AMC، BET، كوميدي سنترال، قناة ديسكفري، هولمارك، VH1، شبكة الغذاء، HGTV، MTV، TLC، AXS.

الموقع الإلكتروني: philo.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Philo. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.