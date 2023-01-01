Binge هي خدمة اشتراك في بث الفيديو متاحة في أستراليا، مملوكة لشركة Streammotion. تقدم الخدمة حسب الطلب الترفيه الحي وأسلوب الحياة والواقع وبرمجة الأفلام.

الموقع الإلكتروني: binge.com.au

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Binge. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.