استمتع بأكثر من 60 قناة تلفزيونية مباشرة على أربع منصات مختلفة مع تلفزيون NAYA. Naya TV هي خدمة بث حسب الطلب تتيح تصفح القنوات التلفزيونية المباشرة بسهولة عبر أي اتصال بالإنترنت (Wi-Fi و3G/4G). استمتع بأحدث الأعمال الدرامية والبرامج الحوارية والقنوات الإخبارية وعروض الأطفال والرياضة وقنوات الأفلام وغير ذلك الكثير! يمكنك الآن مشاهدة أحدث وسائل الترفيه في أي مكان وفي أي وقت وفي نفس الوقت.

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