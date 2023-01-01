WebCatalog
NAYATV

NAYATV

nayatv.nayatel.com

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من NAYATV على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

استمتع بأكثر من 60 قناة تلفزيونية مباشرة على أربع منصات مختلفة مع تلفزيون NAYA. Naya TV هي خدمة بث حسب الطلب تتيح تصفح القنوات التلفزيونية المباشرة بسهولة عبر أي اتصال بالإنترنت (Wi-Fi و3G/4G). استمتع بأحدث الأعمال الدرامية والبرامج الحوارية والقنوات الإخبارية وعروض الأطفال والرياضة وقنوات الأفلام وغير ذلك الكثير! يمكنك الآن مشاهدة أحدث وسائل الترفيه في أي مكان وفي أي وقت وفي نفس الوقت.

الموقع الإلكتروني: nayatv.nayatel.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ NAYATV. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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