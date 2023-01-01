SLING هي خدمة بث تقدم أفضل ما في البث التلفزيوني المباشر، المجاني والمدفوع، والذي يتم بثه إليك على أي جهاز. ومع أكثر من 200 قناة، فإن SLING لديها ما يناسب الجميع. إنه البث التلفزيوني المباشر الذي تحبه بنصف تكلفة الكابل. بالإضافة إلى ذلك، شاهد أكثر من 85000 فيلم وبرنامج حسب الطلب.

الموقع الإلكتروني: sling.com

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