WebCatalog
Sling TV

Sling TV

sling.com

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Sling TV على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

SLING هي خدمة بث تقدم أفضل ما في البث التلفزيوني المباشر، المجاني والمدفوع، والذي يتم بثه إليك على أي جهاز. ومع أكثر من 200 قناة، فإن SLING لديها ما يناسب الجميع. إنه البث التلفزيوني المباشر الذي تحبه بنصف تكلفة الكابل. بالإضافة إلى ذلك، شاهد أكثر من 85000 فيلم وبرنامج حسب الطلب.

الموقع الإلكتروني: sling.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Sling TV. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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