WebCatalog
Xumo Play

Xumo Play

play.xumo.com

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Xumo Play على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

أولاً وقبل كل شيء، Xumo Play مجاني وقانوني 100% مع نصف إعلانات الكابل. هل تتذكرون محاكمة جوني ديب ضد آمبر هيرد؟ نعم، كان لدينا تغطية حية لذلك. الأحداث الإخبارية العالمية؟ يفحص. أول إصدار متدفق لأفلام مختارة؟ يفحص. الغرب مع جانب من بارني والأصدقاء؟ إن مهمتنا هي توفير شيء يمكن للجميع مشاهدته مجانًا.

الموقع الإلكتروني: play.xumo.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Xumo Play. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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