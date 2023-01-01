يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Amazon Prime Video على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

استمتع بمنتجات Amazon الأصلية الحصرية بالإضافة إلى الأفلام والبرامج التلفزيونية الشهيرة. شاهد في أي وقت وفي أي مكان. ابدأ تجربتك المجانية.

الموقع الإلكتروني: primevideo.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Amazon Prime Video. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.