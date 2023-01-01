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Amazon Prime Video

Amazon Prime Video

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الموقع الإلكتروني: primevideo.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Amazon Prime Video على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

استمتع بمنتجات Amazon الأصلية الحصرية بالإضافة إلى الأفلام والبرامج التلفزيونية الشهيرة. شاهد في أي وقت وفي أي مكان. ابدأ تجربتك المجانية.

الموقع الإلكتروني: primevideo.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Amazon Prime Video. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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