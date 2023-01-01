Showmax عبارة عن خدمة اشتراك فيديو حسب الطلب عبر الإنترنت تم إطلاقها في جنوب إفريقيا في 19 أغسطس 2015. تستخدم Showmax إستراتيجية الترجمة للتغلب على منافسي الفيديو حسب الطلب مع التركيز على المحتوى المحلي والشراكات مع شركات الاتصالات المتنقلة.

الموقع الإلكتروني: showmax.com

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