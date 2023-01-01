WebCatalog
Showmax

Showmax

showmax.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Showmax على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

Showmax عبارة عن خدمة اشتراك فيديو حسب الطلب عبر الإنترنت تم إطلاقها في جنوب إفريقيا في 19 أغسطس 2015. تستخدم Showmax إستراتيجية الترجمة للتغلب على منافسي الفيديو حسب الطلب مع التركيز على المحتوى المحلي والشراكات مع شركات الاتصالات المتنقلة.

الموقع الإلكتروني: showmax.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Showmax. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

쿠팡플레이

쿠팡플레이

coupangplay.com

Rakuten TV

Rakuten TV

rakuten.tv

Binge

Binge

binge.com.au

iflix

iflix

iflix.com

Focus@Will

Focus@Will

focusatwill.com

Pandora

Pandora

pandora.com

Shudder

Shudder

shudder.com

Facebook Watch

Facebook Watch

facebook.com

Genius

Genius

genius.com

MapQuest

MapQuest

mapquest.com

Voot

Voot

voot.com

Kayo Sports

Kayo Sports

kayosports.com.au

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية