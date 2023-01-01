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Pandora

Pandora

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الموقع الإلكتروني: pandora.com

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Pandora هي خدمة بث موسيقى أمريكية قائمة على الاشتراك مملوكة لشركة Sirius XM Holdings. تركز الخدمة، التي يقع مقرها في أوكلاند، كاليفورنيا، على التوصيات المستندة إلى "مشروع جينوم الموسيقى" - وهي وسيلة لتصنيف الأغاني الفردية حسب السمات الموسيقية. تم إطلاق الخدمة في الأصل في السوق الاستهلاكية كخدمة راديو عبر الإنترنت، والتي من شأنها إنشاء قنوات مخصصة بناءً على هذه السمات والأغاني التي يحبها المستخدم؛ هذه الخدمة متاحة في طبقة مدعومة بالإعلانات وإصدار قائم على الاشتراك. في عام 2017، أطلقت الخدمة Pandora Premium، وهي نسخة حسب الطلب من الخدمة تتماشى بشكل أكبر مع المنافسين المعاصرين. تأسست الشركة في عام 2000 باسم Savage Beast Technologies، وتم تصميمها في البداية كشركة أعمال لأعمال تقوم بترخيص مشروع Music Genome لتجار التجزئة كمنصة توصية. في عام 2005، حولت الشركة تركيزها إلى السوق الاستهلاكية من خلال إطلاق Pandora كمنتج راديو عبر الإنترنت. Pandora هي خدمة مجانية. الميزات الأساسية مجانية مع إعلانات أو قيود، في حين يتم تقديم ميزات إضافية، مثل جودة البث المحسنة وتنزيلات الموسيقى والقنوات غير المتصلة بالإنترنت عبر الاشتراكات المدفوعة. وفي عام 2019، كان لدى باندورا حوالي 63.5 مليون مستخدم نشط شهريًا، و6.2 مليون مشترك. في فبراير 2019، استحوذت شركة Sirius XM Holdings على شركة Pandora مقابل أسهم بقيمة 3.5 مليار دولار.

الموقع الإلكتروني: pandora.com

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