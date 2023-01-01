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Deezer

Deezer

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قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أنت تجلب الشغف، ونحن نحضر الموسيقى! يمكنك الوصول إلى أكثر من 56 مليون مقطع صوتي في أي وقت وفي أي مكان!

الموقع الإلكتروني: deezer.com

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