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Wynk Music

Wynk Music

wynk.in

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قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

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يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

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Wynk Music هو تطبيق لبث الموسيقى وتنزيلها يناسب كل الأذواق! من الرحمن إلى ريهانا، لديها أكثر من 2.8 مليون أغنية تشمل الموسيقى الهندية والعالمية. قم ببث الأغاني وتنزيلها على تطبيق Wynk Music واكتشف الموسيقى من مكتبته الضخمة التي تغطي مجموعة من الأنواع بما في ذلك Bollywood وPop وRock وBhangra وDevotional وBhajans وHappy وSad وRomantic وParty وChill وLove وOld retro. يمكنك أيضًا الوصول إلى الموسيقى باللغات الإقليمية مثل البنجابية والبهوجبرية والراجاستانية والماراثية والبنغالية والكانادية والغوجاراتية والتاميلية والتيلجو والمالايالامية وجميع لغات جنوب الهند الأخرى. باختصار، لدينا موسيقى لجميع الأذواق! استمتع بموسيقى غير محدودة من مجموعة كبيرة ومتنوعة من قوائم التشغيل المصممة خصيصًا لك أو قم بإنشاء قائمة التشغيل الخاصة بك. بالنسبة لأولئك الذين يحبون الجلوس والاسترخاء أثناء الاستماع إلى الموسيقى، لدينا محطات راديو للاختيار من بينها. اجعل المتصلين بك يستمتعون مع Airtel Hellotunes! قل وداعًا للمدرسة القديمة "Ring-Ring" وقم بتعيين أغانيك المفضلة على أنها Hellotune على Wynk مجانًا تمامًا!

الموقع الإلكتروني: wynk.in

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