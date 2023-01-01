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Gaana

Gaana

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الموقع الإلكتروني: gaana.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Gaana على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Gaana.com- الاستماع وتحميل أحدث أغاني MP3 عبر الإنترنت. قم بتنزيل الأغاني الهندية الجديدة أو القديمة وأغاني بوليوود والأغاني الإنجليزية* والمزيد على Gaana+ وتشغيلها دون الاتصال بالإنترنت. قم بإنشاء ومشاركة والاستماع إلى قوائم تشغيل الموسيقى المتدفقة مجانًا.

الموقع الإلكتروني: gaana.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Gaana. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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