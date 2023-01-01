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SoundCloud

SoundCloud

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الموقع الإلكتروني: soundcloud.com

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SoundCloud عبارة عن منصة لتوزيع الصوت عبر الإنترنت وموقع لمشاركة الموسيقى مقره في برلين، ألمانيا، وهو يمكّن مستخدميه من تحميل الصوت والترويج له ومشاركته. بدأت SoundCloud في عام 2007 على يد Alexander Ljung وEric Wahlforss، وقد تطورت لتصبح واحدة من أكبر خدمات بث الموسيقى التي تصل إلى أكثر من 175 مليون مستخدم شهريًا في جميع أنحاء العالم. يقدم SoundCloud عضوية مجانية ومدفوعة على المنصة، وهي متاحة لأجهزة سطح المكتب والأجهزة المحمولة. لقد أثر SoundCloud على صناعة الموسيقى من خلال نجاح العديد من الفنانين الذين استخدموا الخدمة لبدء حياتهم المهنية أو تطويرها. تلقى SoundCloud الدعم من العديد من المستثمرين ومنصات الوسائط الأخرى مثل تويتر، على الرغم من أن منصة البث المباشر نفسها قامت بحل مشكلات التمويل وطردت العديد من الموظفين من أجل البقاء مربحة.

الموقع الإلكتروني: soundcloud.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ SoundCloud. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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