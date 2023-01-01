WebCatalog
Apple Music Beta

Apple Music Beta

beta.music.apple.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Apple Music Beta على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

املأ عالمك بالأغاني والألبومات والفنانين الذين يحددون هويتك. احصل على وصول غير محدود إلى ملايين المقاطع الصوتية وقوائم التشغيل المنسقة والمحتوى الأصلي من الفنانين الذين تعرفهم وتحبهم. استمتع بتجربة صوت بلا فقدان، واسمع الصوت من حولك من خلال الصوت المكاني الذي يتميز بتقنية Dolby Atmos. أكثر من 90 مليون أغنية، كلها خالية من الإعلانات.

الموقع الإلكتروني: music.apple.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Apple Music Beta. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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